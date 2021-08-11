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Бояринцев: видели, как «Спартак» хотел не пропустить, но не увидели, как хотел забить

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру красно-белых в третьем квалификационном раунде против «Бенфики». По мнению известного в прошлом футболиста, москвичи сделали ставку на оборону, при этом забыв об атаке.

«Впечатления самые удручающие. Наверное, в этом матче мы увидели, как хотел «Спартак» сыграть, чтобы не пропустить. Но как отыграть отставание в два гола, команда болельщикам не показала — за счет чего «Спартак» хотел забить. Большие силы были брошены на то, чтобы благополучно сыграть в обороне, но совершенно никаких предпосылок для конструктивных атакующих действий не было», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

Известный в прошлом футболист подчеркнул, что предсезонный турнир показал «Спартак» с выгодной стороны, однако у тех игр были свои нюансы. Также Бояринцев допустил, что на неудачные в целом результаты команды влияют и скандалы вокруг клуба.

«То, что ребята умеют и могут играть, они показали в контрольных матчах. Но там был вопрос мотивации: новый тренер — это момент, когда футболисты пытаются доказать свое право на место в составе и на то, чтобы быть в команде. Поэтому, наверное, те матчи и прошли весело, задорно, с большим количеством мячей и с хорошим настроением. А первые осечки в какой-то момент дали обратный эффект. Стало сложнее, начал довлеть результат. Первый матч в Казани проиграли, и сразу поменялось настроение — а это, естественно, влияет на атмосферу в команде. Плюс, внешние раздражители — всякие скандалы, которые уже давно в «Спартаке» происходят», — это тоже немаловажный фактор.

В целом, это чистая психология, мне кажется. Надеялись, что после таких удачных сборов, проведенных в межсезонье, все пойдет как по маслу. Но, видите, получился невнятный матч с «Нижним Новгородом», нет голевых моментов и забитых мячей, которые мы видели на предсезонке».

«Спартак» в двух матчах проиграл «Бенфике» с одинаковым счетом 0:2. При этом в трех играх чемпионата России красно-белые также выступают неудачно, выиграв лишь один матч при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Руй Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

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Футбол. Лига чемпионов
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