Степашин резко высказался о владельце «Челси» Абрамовиче

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал новость о том, что лондонский «Челси» интересуется игроком бело-голубых Арсеном Захаряном, передает «Комсомольская правда».

«Пускай Роман Абрамович интересуется лучше своей судьбой. Я думаю, что Захарян в перспективе стоит не меньше €12 млн. Но, с другой стороны, Арсену только 18 исполнилось. Я-то знаю, что ему такие рекомендации дают. Конечно, нужно по крайней мере года три еще поиграть здесь, в отечественном первенстве. В «Динамо», естественно. Куда еще переходить, зачем?» — сказал Степашин.

17-летний Захарян дебютировал за основную команду «Динамо» в ноябре 2020 года. За это время он провел 13 матчей в РПЛ и забил в них три мяча. Благодаря своим ярким выступлениям он получил вызов в сборную России на Евро-2020, но не попал в итоговую заявку из-за болезни.

Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец признался, что еще не видел такого таланта, как Захарян.