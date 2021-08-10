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Билялетдинов высказался об уходе Месси из «Барселоны»

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Joan Monfort/AP

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Барселона» будет в пике – не Жерар Пике, конечно. Она будет ждать новых звездочек, но тут не угадаешь. Может быть, резко созреют несколько человек, а может быть период затишья. Потому что после Месси повышенные требования будут сковывать. Будут шарахаться, искать ему примерную замену. Такой плеяды игроков ожидать не следует. Чтобы Пуйоль и Пике сзади, Иньеста, Хави и Бускетс созревший, Месси и Суарес – и даже Неймар там еще затесался. В сочетании с Алвесом и Альбой – вот такой же пучок звезд сразу вряд ли соберется. «Барселону» ждут перестроечные годы. В какой-то момент она может обнадежить, а потом провалиться. Уровень не позволит им совсем низко упасть, но внутренняя растерянность будет временами пробиваться в этой команде. Наличие Месси их как-то подстегивало, а сейчас они могут упасть.

Жалко, что так получилось, потому что Месси мог еще года два играть и дать возможность взрастить новую «Барселону». Но об этом руководству надо было заботиться раньше. Зато такие игроки, как был Боян Кркич, который не заиграл, хотя раздавал столько небезосновательных авансов, может быть, теперь получат шанс. Король умер – да здравствует король. Возможно, кто-то из таких игроков сможет претендовать на какую-то роль. То есть, уход Месси может сыграть и на пользу. Присутствие его в команде воспитанников своей академии разбрасывало по аренам. Значит, будут ждать другого Месси. «Барсу» ждут непростые времена», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Также Билялетдинов оценил перспективы аргентинца во французском «ПСЖ».

«Что касается «ПСЖ», Месси туда надо вписать. Он может очень здорово поднять команду, она будет кандидатом на победу в Лиге чемпионов. Там есть, кого «разогнать» — один Мбаппе чего стоит. С Неймаром они примерно уже знакомы, и Месси – именно тот игрок, который, возможно, нужен «ПСЖ», чтобы при таких финансовых затратах наконец выиграть Лигу чемпионов. С приходом Месси «ПСЖ» становится фаворитом Лиги чемпионов.

Зарплата там нехилая, немаленькая. 10 миллионами меньше или больше – такими мерами там не считают. Мне кажется, сыграл принцип выбора той команды, где он больше всего нужен. В «Сити» он был бы не то, что пятое колесо в телеге, но переизбыток игроков такой направленности мог бы застопорить команду. Перебор ломает всю игру. Может быть, эта аналогия работает для «Сити».

Оставаться в испанском чемпионате – идти в мадридское «Атлетико»? Или в любую испанскую команду, даже если не из Мадрида, а, условно, из Виго или из Севильи. Он правильно сделал, что поменял чемпионат, нельзя ему было оставаться в Испании. Мне видится такая логика. Из всех вариантов, которые озвучивались в прессе, «ПСЖ», наверное, самый лучший и перспективный», — добавил Билялетдинов.

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Футбол. Чемпионат Испании
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