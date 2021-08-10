Колыванов назвал причину ухода Месси из «Барселоны»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на трансфер форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны» во французский «ПСЖ».

«Наверное, финансовый вопрос решил в большей степени. Не так просто ответить на этот вопрос. А в «ПСЖ» пока никого не продали, все великие собрались на данный момент. «Барселона», согласитесь, в последнее время мало что выигрывает. Определенные финансовые трудности есть у клуба, он все-таки в основном держался на болельщиках, на рекламе. А Месси все-таки обеспеченный человек – сложно сказать, почему он выбрал именно «ПСЖ».

Что будет с «Барселоной», поживем – увидим. Возможно, Куман уже строит команду без Месси, выстраивают свою философию и свой футбол. Надо будет посмотреть в ближайших матчах», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов высказался о переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».