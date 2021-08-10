Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020

За серебряную медаль в личном многоборье на Олимпийских играх российская гимнастка Дина Аверина получит от государства 2,5 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».

В случае победы россиянка получила бы 4 млн рублей.

Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказалась о скандале в финале индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Честно говоря, все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом», — написала Виноградова в Facebook.