Экстрадированному из России белорусскому бойцу грозит 3,5 года тюрьмы

Прокуратура попросила суд Молодечненского района Минской области приговорить бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Кудина к трем годам и шести месяцам лишения свободы за сопротивление полиции во время акций протеста в Белоруссии, сообщает Sputnik со ссылкой на его адвоката Марину Крумкач.

«Прокурор просит лишить его свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима», — заявила Крумкач.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

21 января 2021 года Кудин был задержан в Москве.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что белорусское общество рассматривает выдачу Москвой Минску чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Кудина как предательство. По его словам, это беспрецедентный шаг.

Также сообщалось, что Россия передала Белоруссии бойца ММА вопреки решению ЕСПЧ.