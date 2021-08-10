Воспитанница Винер-Усмановой назвала преимущество Ашрам перед Авериными

Судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева в эфире шоу «Время покажет» высказалась о результатах соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

По ее мнению, в некоторых аспектах программа победившей израильтянки Линой Ашрам была сильнее, чем у сестер Авериных, представлявших Россию в этом виде спорта.

«Линой Ашрам имеет сложнейшую программу. Такую же сложную, как наши гимнастки. Я не говорю, сложнее или не сложнее. Сложнейшую. В некоторых рисках, в некоторых элементах мастерства предмета и трудности тела она была сложнее.

Большинство сильнейших тренеров мира просили, чтобы гимнастика имела открытую систему сложности, то есть это именно тот фактор, который выводит художественную гимнастику из разряда таких танцев с предметом в серьезнейший вид спорта», — заявила Николаева.

Ранее сообщалось, что известный тренер по художественной гимнастике Венера Зарипова объяснила причину поражения сестер Авериных на Олимпийских играх в Токио.