Британский юморист остался недоволен мягкими санкциями МОК в адрес России

Британский комик Джон Оливер заявил о недовольстве решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от суровых санкций по отношению к России. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По его мнению, символика Олимпийского комитета России (ОКР) позволяет легко идентифицировать атлетов из России, так как на ней изображены цвета российского флага.

Также Оливер заявил, что в музыке Петра Чайковского, которая звучала во время церемонии награждения победивших отечественных атлетов, «больше русского, чем в самом гимне».

«Совершенно очевидно, что ультиматум, поставленный России: соревноваться под нейтральным флагом и формой, когда ни флаг, ни форма на самом деле не являются нейтральными, — означает, что это наказание вообще не являлось наказанием», — заявил юморист.

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