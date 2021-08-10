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Зобнин считает, что «Спартаку» по силам пройти «Бенфику» с помощью везения

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РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики».

По его словам, российскому клубу придется приложить максимум усилий, чтобы пробиться в раунд плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

«Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает. Мы настроены пройти дальше. Нам нужно не чудо, а везение», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что встреча «Бенфика» — «Спартак» состоится сегодня, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Да Луш» в 22:00 по московскому времени.

В первом матче победу одержали португальцы — 0:2.

Ранее сообщалось, что футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец оказался втянут в коммунальный конфликт, который разгорелся в чате жильцов одного из домов в Москве.

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Футбол. Чемпионат России
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