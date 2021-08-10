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«Барселона» предложила Месси остаться в клубе

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Albert Gea/Reuters

Каталонская «Барселона» сделала очередное предложение контракта аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новый раунд переговоров от клуба провел генеральный директор Ферран Ревертер. Реакция самого форварда на данное предложение в настоящий момент не известна.

9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики».

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Футбол. Чемпионат Испании
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