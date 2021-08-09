Олимпийский призер: допинг — заезженная тема, не знаю, почему его до сих пор вспоминают

Известный российский спортсмен, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков оценил высказывание журналиста Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы. Спортсмен удивился тому, что допинг до сих пор обсуждают, хотя сейчас надо радоваться успехам российских атлетов.

«Начнем с того, что после драки кулаками не машут. Во-вторых, допинг — настолько заезженная тема. Я, честно говоря, не знаю, по каким причинам это до сих пор вспоминают. Мне кажется, лучше сейчас радоваться тем медалям, которые у нас есть.

Я сейчас был на телеэфире – там как раз обсуждали, что наших бьют, у нас такое обостренное чувство этого. Я с этим согласен – наших не то, чтобы бьют, но сильно щипают. Наверное, если рядом с человеком, который читает книгу, включить громкую музыку или начать баловаться со светом, он будет отвлекаться от чтения. Потеряет строчку, смысл книги. То же самое и здесь: когда спортсмен, который работает на пике, готовится к соревнованиям – как нашим девочкам-синхронисткам включили чужую музыку, — настрой, естественно, сбивается. И нас пытаются вот этими мелочами задеть. Где-то нас ущемили, и это сильно сказывается на наших спортсменах.

Когда я тренирую детей в академии, всегда говорю: чтобы не было вопросов, вы всегда должны быть на голову выше. Тогда, как бы к вам ни придирались, вы будете лидерами. Не надо обращать внимания на щипки и непонятные ужимки, нужно делать свою программу. Пусть политикой занимаются политики, а спортсмены занимаются спортом высших достижений и отстаивают честь нашей страны мирным путем на международной арене», — сказал олимпийский призер «Газете.Ru».

Голоцуцков считает, что Познер имеет право на свое мнение. Также спортсмен согласился с критикой журналиста в адрес чиновников, которые были ответственны за допинговые скандалы.

«У каждого есть свое мнение, и Владимир Познер имеет на это право, и я, и остальные. Он очень опытный человек, но мнение спортсменов, мне кажется, будет слегка другим. Он сказал не про саму Россию, а про чиновников — и, с одной стороны, он действительно прав. Но я высказываюсь как спортсмен, как человек, который сегодня развивает массовый спорт и спортивную гимнастику. А если брать каких-то чиновников, здесь действительно очень много дыр, и с этим я согласен», — добавил Голоцуцков.

Ранее Яна Батыршина высказалась о скандале с оценками в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.