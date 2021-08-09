Журова удивлена высказыванию Познера о заслуженном наказании России за допинг

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание журналиста Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.

«Не могу согласиться, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны. Там так и написано. Поэтому если мы говорим, что пострадала страна, то почему должны страдать ни в чем не повинные спортсмены? Это нарушение основного закона Олимпийских игр. Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чем. Они выступали достойно и сделали все, что смогли.

Думаю, это частное мнение. Кстати, Владимир Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за наших спортсменов. И для меня удивительно, что он так высказался. Я знаю, что многих чиновников все-таки наказали, их поснимали с разных постов – Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали.

В чем вина? Даже сейчас Олимпиада доказала: где государственный подход к допингу, который приписывали России? Чистые спортсмены выступают лучше, чем когда якобы употребляют допинг – медалей-то мы больше завоевали, в общей сложности», — сказала Журова «Газете.Ru».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Познер не знает, за какую команду ему болеть.