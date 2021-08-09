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Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022

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РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на Олимпиаде в Токио выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что на результаты финала командного многоборья Олимпийских игр в Токио был подан протест.

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Зимние виды спорта
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