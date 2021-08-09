Рогозин — о победе синхронисток на ОИ: напомнили русофобам, кто стал первым в космосе

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о победу российских синхронисток на Олимпийских играх-2020 в Токио. Россиянки стали лучшими в технической программе групп на Олимпиаде-2020 в Токио, показав результат 97,2979 балла. Номер отечественной команды был посвящен космосу.

«Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлен ими в конце выступления. Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!» – написал Рогозин в Telegram-канале.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критику в адрес украинской спортсменки Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене.