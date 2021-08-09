Президент Израиля призвал чемпионку ОИ-2020 Ашрам не реагировать на протесты россиян

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам, завоевавшей золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

«Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля. – мы все были растроганы до слез!» — приводит слова Герцога Israelhayom.co.il.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.