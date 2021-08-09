ЛГБТ-сообщество попросило испанский клуб расстаться с украинским футболистом из-за нацизма

ЛГБТ-сообщество испанского города Фуэнлабрады попросило руководство одноименного клуба разорвать контракт с украинским нападающим Романом Зозулей. Об этом сообщается в заявлении ЛГБТ-сообщества Fuenla Entiende. В заявлении говорится, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикальными организациями. Также футболисту припомнили фотографии с нацистскими символами.

«Зозуля поддерживает украинскую военизированную группировку, связанную с крайне правыми, и нормально видеть, как он позирует в своих социальных сетях с нацистской символикой. Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее португальский клуб «Эшторил» приостановил переговоры по трансферу украинского игрока Романа Зозули из-за протеста фанатов. Многие болельщики в Европе считают, что Зозуля придерживается националистических взглядов.