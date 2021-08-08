Тренер сборной России по гандболу назвал серебро Игр неплохим результатом

Главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.

Встреча прошла на арене «Ееги парк» при пустых трибунах и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Итог финала не может радовать, но если оценивать в целом — серебро является хорошим результатом. Все игровые провалы могу связать, наверное, с эмоциональным выгоранием после встречи с Норвегией. Мы были выхолощены, не успели восстановиться морально», — цитирует Алексеева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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