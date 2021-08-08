Страны бывшего СССР по общему числу медалей Игр-2020 обошли США

Страны бывшего СССР завоевали на Играх 29 золотых медалей.

Всего на счету 15 государств 139 наград — наибольший вклад в копилку внесла сборная России, атлеты которой добыли 71 медаль.



Любопытно, что по общему числу медалей Игр-2020 страны бывшего Советского Союза обошли США, а по числу золотых медалей оказались впереди японцев, которые принимали Олимпиаду.



Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам Игр Россия заняла пятое место в общекомандном зачете.



Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.