Гимнастка Близнюк: нас сразу, как говорится, слили

Российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о выступлении в групповых упражнениях на олимпийском турнире в Токио. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы хотели биться за себя, за Дину, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали. Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется, на всякий случай, как говорится, слили.

Мы настаивались на второй вид. Выступали последними и сделали все, что могли. Чуда не произошло. Рада, что мы выступили достойно», — заявила Близнюк.

Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье

1. Болгария — 92,100.

2. Россия — 90,400.

3. Италия — 87,700.