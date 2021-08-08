Украина с 19 наградами не смогла обойти Косово в медальном зачете Игр

Сборная Украины занимает в последний день Олимпийских игр в Токио 44-е место в неофициальном медальном зачете.

На счету желто-синих одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Любопытно, что у идущей на 43-м месте национальной команды Косово всего две медали, но обе — золотой пробы.

Лидирует в общем зачете команда США (38-39-33), второе место занимает Китай (38-31-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 21 золото, 21 серебро и 22 бронзы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу судей на олимпийском турнире в Токио.