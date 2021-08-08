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Олимпиада 2020

Винер-Усманова — о художественной гимнастике: соревнований не было

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги командного многоборья на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Соревнований-то не было. С самого начала Россию убрали на два балла вниз. С упражнением «Половецкие пляски», про которое президент FIG Маринари Ватанава говорил, что это — Большой театр. Музыка, которую даже великий Игорь Моисеев замедлял. Мы ее не замедлили, мы сделали все как в оригинале. И чем это кончилось? Таким вот ужасом», — заявила Винер-Усманова.

Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье
1. Болгария — 92,100.
2. Россия — 90,400.
3. Италия — 87,700.

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Олимпиада 2020
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