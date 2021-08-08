«Зенит» отреагировал на победу «Нижнего Новгорода» над «Спартаком»

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на победу «Нижнего Новгорода» над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, нижегородцев возглавляет экс-игрок сине-бело-голубых Александр Кержаков.

«Зенит» опубликовал в своем Twitter фото Кержакова, сопроводив его тематическим смайлом.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе.

После трех туров Российский премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре нижегородцы примут «Уфу», а «Спартак» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:2

Голы: 0:1 — Гоцук, 4; 0:2 — Козлов, 16; 1:2 — Понсе, 86.