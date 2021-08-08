В «Нижнем Новгороде» рассказали о травме игрока команды Миладиновича

Пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» рассказала в Instagram о травме футболиста Ивана Миладиновича, которую он получил в матче против московского «Спартака».

«Друзья, мы пока не можем рассказать о точном диагнозе, который был поставлен по состоянию здоровья Ивана Миладиновича. Иван в больнице. Давайте все вместе пожелаем ему здоровья и будем верить, что все будет хорошо», — говорится в сообщении.

На 49-й минуте матча, который проходил в Москве на «Открытие Арене», игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе. После трех туров Российский премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на девятой строчке.