Директор «Краснодара» обвинил комментаторов в симпатиях к «Зениту»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за работу на матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит — «теперь «Зениту» нужно ещё один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить: «Матч ТВ» — это правильно? А нашим болельщикам это за что?» — написал Фундукян в Twitter.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Александр Ерохин. У гостей мячи забили Джон Кордоба и Урош Спаич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший девять очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Краснодар» (3) располагается на 11-й строчке.