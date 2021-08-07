Футболист «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с игроком «Спартака»

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович потерял сознание после столкновения с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе.

На 49-й минуте матча, который проходит в Москве на «Открытие Арене», игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Как сообщает ТАСС, травмированного футболиста отправили в Боткинскую больницу. На данный момент «Нижний Новгород» выигрывает со счетом 2:0.

«У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — сказал источник.

Ранее «Спартак» и «Нижний Новгород» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.