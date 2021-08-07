Чемпион Рио-2016: волейболисты больше не согласятся нести знамя на открытии Игр

Олимпийский чемпион Рио-2016 по волейболу Александр Волков связал поражение сборной России с командой Франции в финале олимпийского турнира в Токио с тем, что игрок национальной команды Максим Волков нес флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр-2020.

«Жалко Макса Михайлова, для которого это пятые Игры. Мог стать двукратным олимпийским чемпионом, это гордость. Но есть же суеверие, что знаменосцы не выигрывают золото Игр. Вот пять лет назад Тетюхин нес знамя — четвертое место заняли, в этом году Михайлов — вторые. Может, в этом причина. Две Олимпиады подряд не выигрываем. Думаю, это был последний раз, когда волейболисты согласились нести флаг на церемонии открытия», — цитирует Волкова «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в японской столице на «Ариаке Арене», завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) в пользу французов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвертое место по итогам 15-го дня Олимпиады.