Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Александр Ерохин. У гостей мячи забили Джон Кордоба и Урош Спаич.

На 14-й минуте после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR) был отменен гол полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший девять очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Краснодар» (3) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с московским «Локомотивом», а «Краснодар» примет тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 3:2

Голы: 1:0 — Азмун, 9; 1:1 — Кордоба, 24; 2:1 — Азмун, 35; 3:1 — Ерохин, 3:2 — Спаич, 76.