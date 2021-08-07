Синхронистка Ищенко о победе россиянок: это космос, фантастический и недосягаемый

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко осталась в восторге от выступления россиянок в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Российская команда уверенно завоевала золото, показав лучшие результаты и в технической программе, и в произвольной.

«Я, как и все, впервые видела эту программу. Могу сказать, что это космос! Фантастический и недосягаемый! Программа мне очень понравилась: огромное количество новинок, поддержек, все исполнено просто идеально. Всех поздравляю, в первую очередь, тренеров и главного тренера — Татьяну Николаевну Покровскую. Спасибо, что дарят всем болельщикам и всей стране такие эмоции, такую энергетику и такую красоту. Поздравляю всех девочек! Путь был непростой, сложный — это долгожданная Олимпиада, со множеством ограничений, сложностей и трудностей. Но сегодня это просто космос и фантастика!» — сказала Ищенко «Газете.Ru».

Россия шестую Олимпиаду подряд, начиная с Сиднея-2000, забирает все золотые медали в синхронном плавании. Ищенко считает это абсолютно закономерным, подчеркнув, что наши спортсменки не имеют себе равных.

«Все эти годы Россия абсолютно объективно остается на высоте, и в этом году она еще раз доказала, что этот спорт — номер один у нас в стране. Мне кажется, ни у кого не должно возникнуть вопросов, потому что разница очевидна. И уровень наших синхронисток значительно выше. Каждый сезон— это новые интересные программы. Конечно, сложно удерживать первенство такой большой промежуток времени. Еще раз — спасибо тренерам за то, что все силы и энергию они тратят на то, чтобы придумать что-то новое, натренировать идеально, изобрести элементы, которые не были исполнены еще никогда. Все это благодаря огромному труду, вложению времени и сил. Это победа огромного количества людей, которые причастны к этому результату. Тренеры, менеджеры, медики, родители, болельщики — и очень много других людей», — резюмировала Ищенко.

Ранее российские синхронистки выиграли Олимпиаду в соревнованиях групп.