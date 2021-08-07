Прыгун в воду Минибаев подвел итоги Олимпиады в Токио

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев подвел итоги Олимпиады в Токио.

«Мое пятое место и четвертое Саши Бондаря — достойный результат. Ну а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — приводит слова Минибаева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали Олимпиады в прыжках в воду с вышки. Бондарь занял четвертое место, а Минибаев — пятое. Победителем Олимпиады стал Юань Цао из Китая, второе место занял китаец Янь Цзянь, замкнул тройку сильнейших Томас Дейли из Великобритании.