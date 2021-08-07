Хабиб поддержал борца, который проиграл в финале Олимпиады россиянину Сидакову

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал борца из Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова, который в финале Олимпийских игр уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

«Всевышний знает, что для нас лучше, брат. Ты проделал огромную работу — что есть, то есть. Выше голову», — написал Хабиб в сториз Instagram.

Сидаков в финале в весовой категории до 74 кг одержал победу над представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым со счетом 7:0.

Сидаков — чемпион мира 2018 и 2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, многократный чемпион России.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Сидаков завоевал золото на Олимпиаде в Токио.