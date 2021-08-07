Российский «пляжник» Красильников играл в финале Олимпиады с травмой

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников высказался о поражении от норвежцев Андерса Мола и Кристиана Серума в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу, передает «Чемпионат.com».

«Мы впервые сыграли в финале Олимпиады. Это круто. Моя травма? Мы продолжали играть в нашем силовом стиле. Соперники были просто лучше нас сегодня. Такое может случиться в любой игре. Неприятно было с травмой, мне приземлились на голеностоп. Я играл и с худшей травмой. Все нормально», — сказал Красильников.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.