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Олимпиада 2020

Российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде

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Global Look Press

Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

По итогам двух упражнений Анастастия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко заработали 89,050 балла.

Первой стала Болгария (91,800), третьей — Италия (87,150). Финал состоится 8 августа.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному волейболу в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского завоевала серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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Олимпиада 2020
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