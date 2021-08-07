Губерниев: тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ нужно поменять работу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Есть ощущение, что тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ нужно поменять работу! Команда приехала в Токио абсолютно неготовой!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

На Олимпиаде российские гребцы завоевали три серебряные награды: по медали взяли Василиса Степанова и Елена Орябинская в двойке, а также Анна Пракатень стала второй в одиночке, завоевав первую медаль этого вида для России за 41 год.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному волейболу в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского завоевала серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио.