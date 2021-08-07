Россия завоевала первую олимпийскую медаль в пляжном волейболе

Сборная России по пляжному волейболу в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского завоевала серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В финальном матче они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 0:2 (17:21, 18:21).

Обладателями бронзы стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что россиянки вышли в финал Игр-2020 на каноэ-двойках на 500 м.