Кафельников раскритиковал шутку в адрес трансгендерной участницы ОИ на Первом канале

Экс-теннисист Евгений Кафельников раскритиковал шутку в адрес трансгендерной участницы Олимпиады Лорел Хаббард на Первом канале, передает News.ru.

«Если на нашем телевидении на центральных каналах обсуждают такого рода темы, то это происходит, видимо, с чьей-то подачи. Я категорически против, это морально недостойно общественного телеканала такой страны, как Россия. Есть много разных тем для обсуждения, которых нужно касаться. Например, свобода слова», — заявил Кафельников.

5 августа МОК потребовал объяснений от «России 1» и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации.

В одном из недавних выпусков программы «Время покажет» ведущий Анатолий Кузичев назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». Сам он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — тяжелоатлетку Лорел Хаббард.

Ранее сообщалось, что журналист Анатолий Кузичев не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи «Время покажет». Об этом ведущий заявил в разговоре с «Газетой.Ru».