Журналист из Норвегии: присутствие россиян на ОИ ставит под угрозу авторитет всего спорта

Норвежский журналист издания Aftenposten Даниэль Роэд-Йохансен высказался о победе женской сборной России над Норвегией в 1/2 финала олимпийского гандбольного турнира.

«Они обыграли Норвегию, но не должны были здесь быть. Присутствие россиян на Олимпийских играх ставит под угрозу авторитет всего спорта», — написал Роэд-Йохансен.

Сборная России является действующим победителем Олимпиады. В 2016 году наши соотечественницы обыграли француженок (22:19).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская гандболистка Владлена Бобровникова высказалась о судействе в матче 1/2 финала Олимпиады против Норвегии.