Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио 6 августа.

Борец Заурбек Сидаков стал лучшим в категории до 74 кг. Боксер Муслим Гаджимагомедов занял второе место в категории до 91 кг. Бронзовые награды завоевали боксерша Зенфира Магомедалиева, а также Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (велотрек, мэдисон).

В копилке России 17 золотых наград, 23 серебра и 22 бронзы. В медальном зачете россияне занимают пятое место.

Лидером медального зачета является Китай (36-26-17), второе место занимают США (31-36-31), замыкает тройку Япония (24-11-16).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина рассказала, за счет чего была добыта победа в 1/2 финала Олимпиады против Норвегии.