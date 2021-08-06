Российские велогонщицы завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде в Токио

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская на Олимпийских играх — 2020 в Токио в мэдисоне пришли к финишу третьими и завоевали бронзовые медали. Их результат — 26 очков. Обладателями золотых наград стали британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, на счету которых 78 очков. Вторыми стали датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет с результатом 35 очков.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпийские игры. Токио. Велотрек

Женщины. Мэдисон

1. Великобритания

2. Дания

3. Россия (Гульназ Хатунцева – Мария Новолодская)

Ранее велогонщица из Нидерландов Лаурине ван Риссен в повороте столкнулась с британкой Кэти Мэрчант. Обе спортсменки упали, но ван Риссен не смогла подняться и покинула трек на носилках.