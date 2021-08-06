Трамп назвал женскую сборную США по футболу «маньяками-леваками» и наемниками

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал футболисток своей национальной сборной, которые заняли на Олимпийских играх — 2020 третье место.

По мнению Трампа, причиной поражения американок в полуфинале турнира стало то, что лидерами команды являются «маньяки-леваки».

«Если бы наша футбольная команда, которой управляет радикальная группа маньяков-леваков, не была бы так погружена в социальные вопросы, она бы выиграла золотую медаль, а не бронзу.

Когда думаешь только о политике, проигрываешь. А в нашей футбольной команде было именно так. К сожалению, в команде было слишком мало патриотов. Им нужно больше уважать нашу страну и гимн. Нужно заменить этих наемников патриотами.

Женщина с пурпурными волосами (Меган Рапино — «Газета.Ru») играла ужасно. Она слишком много думала о левой радикальной политике, а не о своей работе», — приводит слова Трампа The Independent.

В июле 2020 года Трамп заявил, что более не намерен смотреть матчи сборной США по футболу, поскольку игрокам разрешили не вставать во время исполнения национального гимна. Правило было принято в 2017 году после того, как футболистка национальной команды Меган Рапино встала на колено во время исполнения гимна в 2016 году в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который таким образом привлек внимание к жестоким действиям полиции и притеснением людей на расовой почве.

Рапино сделала 5 августа дубль в матче за бронзовые медали против команды Австралии (4:3). Рапино — открытая лесбиянка и одна из лидеров национальной команды, ранее она многократно критиковала Трампа.

Ранее американская журналистка и репортер NFL на канале Fox Лаура Окмин рассказала о сексуальных домогательствах со стороны спортсменов на Олимпиаде.