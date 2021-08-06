Заменившая Тимановскую легкоатлетка рассказала, как на команде отразился скандал

Эльвира Герман, заменившая в женской эстафете 4х400 Кристину Тимановскую, прокомментировала скандальную ситуацию с соотечественницей.

«Все пишут, что я заменила Кристину? Нет. Она изначально стояла запасной. А я изначально была той, которая должна была бежать. Она не должна была бежать изначально.

Переживаем ли за Кристину? Мы в команде очень сильно жалеем Кристину Мулярчик и Анну Михайлову, которые не приехали на эти Олимпийские игры. Все остальное — не наше дело. Все хорошо, продолжаем работать дальше, и мы еще покажем свое.

Как повлияла эта ситуация на команду? Да, теперь про нас много пишут. Не знаю, как это повлияло на команду. Команда продолжает выступать, выполняет свои задача. Мы все-таки приехали на Олимпиаду, а не решать какие-то свои проблемы. Что касается меня, то я просто выхожу и делаю ту работу, которую должна делать», — приводит слова легкоатлетки Sport24.

Женская эстафета 4х400 на Олимпийских играх — 2020 стала одним из самых резонансных событий. Бегунья Кристина Тимановская поругалась со спортивным (и не только спортивным) руководством страны из-за того, что ее поставили в непрофильную дисциплину

В итоге на дорожку вышла 24-летняя Эльвира Герман. В СМИ она фигурировала как девушка, «которая заменила Тимановскую». Герман специализируется на беге с барьерами, где является чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди юниоров на дистанции 100 метров. В Токио ей пришлось бежать по гладкой дорожке. Белоруссия заняла в своем предварительном забеге последнее место и досрочно завершила выступление.

Ранее сообщалось, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шимак лишены аккредитаций и выселены из олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.