Олимпийский чемпион, вязавший во время соревнований, показал итог своей работы

Спортсмен из Великобритании Томас Дэйли, завоевавший на Олимпийских играх — 2020 в Токио золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки, показал, что он успел связать за время своего пребывания в Японии.

«Когда я приехал в Токио, то хотел сделать что-то, что напомнило бы мне об Олимпийских играх, чтобы вспомнить о них в будущем. Я разработал цветной шаблон, который содержит в себе все, что было на этих Играх», — написал британец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Томас Дэйли попал в объективы камер во время соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Британец вязал спицами.

Напомним, в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки дуэт Том Дэйли / Мэттью Ли сенсационно обыграл китайских прыгунов, завоевав золото Олимпиады-2020.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.