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Олимпиада 2020

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 5 августа

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РИА Новости

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 29 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Олимпийские игры — 2020

5 августа

Бокс

52-57 кг, мужчины

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Рэйген (США)

69-75 кг, мужчины

3. Глеб Бакши (Россия)

3. Александр Хижняк (Украина)

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба, мужчины

1. Заур Угуев (Россия)

2. Кумар Рави (Индия)

3. Нурислам Санаев (Казахстан)

3. Томас Патрик Гилман (США)

До 86 кг, вольная борьба, мужчины

1. Дэвид Моррис Тейлор (США)

2. Хасан Язданичарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Майлс Назем Амине (Сан-Марино)

До 57 кг, вольная борьба, женщины

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Ирина Курочкина (Беларусь)

3. Эвелина Николова (Болгария)

3. Хелен Марулис (США)

Легкая атлетика

Прыжки с шестом, женщины

1. Кэти Наджеотт (США)

2. Анжелика Сидорова (Россия)

3. Холли Брэдшоу (Великобритания)

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Кристоф Расовски (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины

1. Шандор Тотка (Венгрия)

2. Манфреди Рицца (Италия)

3. Лиам Хит (Великобритания)

200 м, каноэ, женщины

1. Невин Харрисон (США)

2. Лоранс Венсан-Лапуэнт (Канада)

3. Людмила Лузан (Украина)

500 м, байдарка, женщины

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тамара Чипеш (Венгрия)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

1000 м, байдарка-двойка, мужчины

1. Австралия

2. Германия

3. Чехия

Легкая атлетика

110 м c/б, мужчины

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка)

2. Грант Холлоуэй (США)

3. Рональд Леви (Ямайка)

400 м, мужчины

1. Стивен Гардинер (Багамские острова)

2. Антони Самбрано (Колумбия)

3. Кирани Джеймс (Гренада)

Ядро, мужчины

1. Райан Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томас Уолш (Новая Зеландия)

Тройной прыжок, мужчины

1. Педру Пичарду (Португалия)

2. Чжу Ямин (Китай)

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Семиборье, женщины

1. Нафиссату Тиам (Бельгия)

2. Анук Веттер (Нидерланды)

3. Эмма Остервегел (Нидерланды)

Десятиборье, мужчины

1. Дамиан Уорнер (Канада)

2. Кевин Майер (Франция)

3. Эшли Молоуни (Австралия)

Спортивная ходьба

20 км, мужчины

1. Массимо Стано (Италия)

2. Коки Икеда (Япония)

3. Тошиказу Яманиши (Япония)

Скейтбординг

Парк, мужчины

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Педро Баррос (Бразилия)

3. Кори Джуно (США)

Бокс

57-60 кг, женщины

3. Мира Потконен (Финляндия)

3. Судапорн Сисонди (Таиланд)

48-52 кг, мужчины

3. Ремей Танака (Япония)

3. Сакен Бибосынов (Казахстан)

Настольный теннис

Команды, женщины

1. Китай

2. Япония

3. Гонконг

Велотрек

Кейрин, женщины

1. Сханне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)

3. Лориан Генест (Канада)

Омниум, мужчины

1. Мэттью Уоллс (Великобритания)

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

3. Элиа Вивиани (Италия)

Футбол

Женщины

3. США

Хоккей на траве

Мужчины

1. Бельгия

2. Австралия

3. Индия

Карате

Кумите, до 55 кг, женщины

1. Ивет Горанова (Болгария)

2. Анжелика Терлюга (Украина)

3. Беттина Планк (Австрия)

3. Вэнь Цююнь (Тайвань)

Кумите, до 67 кг, мужчины

1. Стивен да Коста (Франция)

2. Эрай Шамдан (Турция)

3. Абдеррахман Аль-Масатфа (Иордания)

3. Дархан Асадилов (Казахстан)

Ката, женщины

1. Сандра Санчес (Испания)

2. Киеу Симидзу (Япония)

3. Вивиана Боттаро (Италия)

3. Грейс Лау (Гонконг)

Скалолазание

Многоборье, мужчины

1. Альберто Хинес (Испания)

2. Натаниэль Коулмэн (США)

3. Якоб Шуберт (Австрия)

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место по итогам 13-го дня Олимпиады.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
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