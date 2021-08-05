МОК обратился к российским телеканалам из-за оскорблений в адрес транс-женщины

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился за разъяснениями к владельцам телевизионных прав на трансляцию Олимпиады в России из-за оскорблений в адрес транс-женщины Лорел Хаббард. Об этом МОК сообщил телеканалу Би-Би-Си.

«Мы находимся в контакте с нашим вещательным партнером в России, чтобы получить ясность в ситуации и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии. Дискриминации абсолютно не место на Олимпийских играх», — заявили в МОК.

Причиной недовольства МОК могли стать политические программы на «Первом канале» и «России 1», в которых участники оскорбляли транс-женщину-тяжелоатлетку Лорел Хаббард и прыгуна в воду-гея Тома Дэйли.

Напомним, Лорел Хаббард завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее Лорел Хаббард, ставшая первой в истории Игр транс-женщиной, надеется, что со временем значимость ее выступления на Олимпиаде-2020 уменьшится.