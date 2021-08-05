Российские футболисты сняли шуточный ролик о Роналду и Черчесове

Футболисты подмосковных «Химок» Денис Глушаков и Илья Кухарчук выложили в Instagram шуточное видео, в котором футболисты задействовали образ португальского форварда Криштиану Роналду.

В ролике разыграна сценка, где Кухарчук заходит в гостиничный номер Криштиану Роналду, роль которого играет Денис Глушаков, сидящий в халате, и спрашивает: «Холодненькое принес?» Кухарчук кидает Роналду бутылку колы, на что получает ответ: «Это несерьезно. Это Черчесову отдай».

Напомним, чемпионат Европы — 2020 запомнился использованием выставочных напитков на пресс-конференциях. Роналду первым из футболистов убрал бутылку с колой, потом игрок сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво из-за религиозных соображений. Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции открыл бутылку кока-колы и выпил ее.

Ранее подмосковные «Химки» с минимальным счетом обыграли в гостях «Краснодар» (1:0) в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).