Россия на Олимпиаде-2020 превзошла медальный зачет Игр-2016

Сборная России на данный момент завоевала 57 медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Таким образом, россияне превзошли медальный результат летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда у команды было 55 медалей.

Национальная команда в настоящее время занимает пятое место в медальном зачете. В ее активе 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бою за третье место он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).