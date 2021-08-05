Тренер российских синхронисток об инциденте с музыкой: мысли были непечатные, даже выругалась

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, ответила на вопрос, какие мысли у нее возникли, когда включили неправильную музыку в предварительных соревнованиях на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Непечатные. Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух. Одновременно с этим отметила, что девочки сидят на бортике в стартовой позе и не двигаются, а значит, полностью отдают себе отчет в происходящем и ждут отмашки судьи, как того предписывают правила.

Ну а когда предварительный прогон программы был закончен, на меня как-то сразу навалилось все, что накопилось. Пандемия, ожидание Олимпиады, эти бесконечные плевки в пробирку, ожидание результата анализов... То есть весь этот громадный клубок, который до поры до времени сидел глубоко внутри, словно взорвался и вылился через слезы», — цитирует специалиста RT.

Ранее сообщалось, что выступление российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко с произвольной программой в финале дуэтов на Олимпийских играх в Токио состоялось с небольшим сбоем в музыке.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.