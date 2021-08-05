В МОК осудили издевки российских телеканалов в адрес транс-женщины

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы за издевательские сюжеты о первой транс-женщине в истории Игр Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — приводит заявление МОК «Би-би-си».

В статье, опубликованной на официальном сайте британского канала, привели примеры случаев критики в адрес представителей ЛГБТК+ сообщества. В частности, «Би-би-си» обратил внимание на высказывание депутата Алексея Журавлева, а также появление ведущего «Время покажет» Анатолия Кузичева в парике.

Новозеландская тяжелоатлетка завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии на стадии квалификации.В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее Хаббард заявила о возможном завершении карьеры после неудачного выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.