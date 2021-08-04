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Экс-футболист сборной России сравнил Семина и Байдена

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Юрия Семина на пост тренера «Ростова», передает Sport24.

«Юрий Палыч — это в первую очередь харизма и огромнейший опыт. Что касается возраста, то в этом нет ничего необычного. Бывало, и в величайших клубах работали возрастные тренеры — Трапаттони в 70 лет бегал кроссы на тренировках со своими футболистами. Так что возраст — вообще не проблема», — сказал Канчельскис.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Юрия Семина на пост тренера команды.

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Футбол. Чемпионат России
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