«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

Московский «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через пять минут после перерыва Рафаэл Силва открыл счет, а через 23 минуты Мораес Жилберто удвоил преимущество гостей.

Ответный поединок пройдет 10 августа, команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию игры.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Руя Витории провели два матча набрав три очка. В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. 1-й матч

«Спартак» — «Бенфика» — 0:2

Голы: 0:1 — Силва, 50; 0:2 — Жилберто, 73.

Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с голландским ПСВ или норвежским «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если переиграет португальскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде турнира.