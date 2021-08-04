Российские гимнасты не решились исполнить гимн РФ по прилете в Москву из-за санкций WADA

Гимнасты сборной России не исполнили национальный гимн по прилете в Москву из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

«Не можем сейчас исполнить гимн из-за запрета, только после Олимпиады. Можем встретиться с болельщиками после Олимпиады, соберемся с командой, если ребята захотят, исполним гимн в Шереметьево», — сказал капитан национальной сборной Давид Белявский.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американская газета The Wall Street Journal рассказала, благодаря чему российские спортсмены завоевывают медали на Олимпиаде.